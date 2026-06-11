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Mehrere Personen bei Militärunfall in Hauenstein SO verletzt

Keystone-SDA

Bei einem schweren Unfall mit einem gepanzerten Militärfahrzeug in Hauenstein SO sind am Donnerstagmorgen gemäss Polizeiangaben mehrere Personen verletzt worden. Die Rettungskräfte stehen im Einsatz, auch zwei Rettungshelikopter.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Genauer Angaben liegt derzeit noch nicht vor. Wie Bruno Gribi, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn, auf Anfrage weiter sagte, ging die Meldung zum Unfall um 10.47 Uhr ein. Er bestätigte eine Meldung des SRF-Regionaljournals Aargau/Solothurn.

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