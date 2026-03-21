Mehrere Personen nach Schlägereien im Kanton St. Gallen verletzt

Keystone-SDA

Zu fünf Auseinandersetzungen musste die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag und Samstag ausrücken. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt und mussten ins Spital. Ein Streit endete mit einer Messerstichverletzung.

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(Keystone-SDA) Gegen 15 Uhr am Freitagnachmittag war die Kantonspolizei in einer Wohnung an der Zwinglistrasse in St. Gallen im Einsatz, wie sie am Samstag mitteilte. Dort kam es zu einem Streit zwischen einem 41-jährigen Polen und einem 39-jährigen Italiener. Der Ältere fügte dem Jüngeren mit einem Messer eine Stichverletzung am Oberarm zu. Eine 26-Jährige konnte Schlimmeres verhindern. Sie sei ebenfalls in der Wohnung gewesen und ging dazwischen. Der Pole flüchtete anschliessend, der Italiener musste ins Spital.

Ebenfalls am Freitag gegen 15.45 Uhr stiess ein 47-jähriger Mann leicht mit einem unbekannten Mann am Bahnhof Jona zusammen. Der Unbekannte verpasste daraufhin dem 47-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Der Mann fiel zu Boden. Daraufhin trat der Unbekannte auf ihn ein und flüchtete anschliessend.

Fäuste und Schlagstock eingesetzt

Am Bahnhof Flawil kam es am Freitag gegen 21 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 40-jährigen Mann und einer unbekannten Person. Der 40-Jährige wurde mehrfach mit der Faust gegen den Oberkörper geschlagen. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Die Täterschaft ist unbekannt.

Etwas später schlug eine unbekannte Täterschaft in Grabs mit einem Schlagstock auf einen 23-jährigen Mann auf dessen Oberarm ein. Der 23-Jährige blieb weitgehend unverletzt. Als die Polizei eintraf, waren die Täter schon weg.

In einem Lokal an der Hauptstrasse in Rorschach stritten gegen 1 Uhr am Samstag eine 45-jährige Frau und ein 46-jähriger Mann. Dabei schlug die Schweizerin dem Mann mehrmals ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Er wurde ins Spital gebracht.