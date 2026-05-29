Mehrere Tausend Liter Gülle bei Unfall in Altstätten SG ausgelaufen

Keystone-SDA

In Altstätten SG sind am Donnerstagabend beim Unfall eines Traktors mit Güllenfassanhänger rund 8000 Liter Gülle ausgelaufen. Ein Teil der Flüssigkeit gelangte vermutlich in die Rietaach. Verletzt wurde niemand, am Anhänger entstand hoher Sachschaden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 17 Uhr am Donnerstagabend fuhr ein 19-Jähriger mit einem Traktor und einem Anhänger auf der Strasse Südring von Altstätten in Richtung Oberriet in den Kreisverkehr, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag schreibt.

Dabei sei der gefüllte Güllenfassanhänger umgekippt, der Traktor habe sich zur Seite gedreht und am Druckbehälter sei ein Leck entstanden. Nach Schätzung der Polizei könnten etwa 8000 Liter Gülle ausgelaufen sein.

Die örtliche Feuerwehr habe die ausgelaufene Gülle zum grossen Teil zurückhalten und absaugen können, heisst es weiter. Eine geringe Menge Gülle sei aber vermutlich in die Rietaach gelangt. Der Schaden könne noch nicht abgeschätzt werden.

Im Einsatz standen die örtliche Feuerwehr, mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen sowie ein Vertreter der örtlichen Abwasserreinigungsanlage. Die Strasse musste durch eine Drittfirma gereinigt und die Gülle abgepumpt werden. Zusätzlich wurde auch die Meteorabwasserleitung gespült.

Am Anhänger entstand ein Sachschaden von rund 70’000 Franken.