Mehrere zehntausend Personen besuchten Berner Buskers-Festival

Keystone-SDA

Das 22. Berner Strassenkunst- und Strassenmusikfestival "Buskers" haben nach Angaben der Organisatoren mehrere zehntausend Personen besucht. Die Festivalleitung ist mit dem dreitägigen Anlass sehr zufrieden.

(Keystone-SDA) Die Qualität des Programm sei «ausgesprochen hoch» gewesen, teilte die Leitung am Sonntag mit. Nennenswerte Zwischenfälle seien zwischen Donnerstag- und Samstagabend nicht zu verzeichnen gewesen. Auch die Artistinnen und Artisten selbst hätten den Anlass sehr gelobt.

41 Gruppen bestehend aus rund 140 Artistinnen und Artisten aus 25 Nationen bestritten das diesjährige «Buskers». Zu sehen waren über 300 Shows.