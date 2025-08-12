Mehrfamilienhaus in Biel nach Brand unbewohnbar
Am Montagabend ist in Biel an der Juravorstadt ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Eine Wohnung brannte komplett aus, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Verletzte gab es keine.
(Keystone-SDA) Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung im ersten Obergeschoss bereits in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr Biel konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen, wie die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung schrieb.
Drei Personen wurden vor Ort vorsorglich von einem Ambulanzteam untersucht. Das Feuer und der Rauch beschädigte sämtliche Wohnungen des Hauses. Sie sind derzeit unbewohnbar, wie es weiter hiess. Für alle Bewohnerinnen und Bewohner wurde eine alternative Unterkunft organisiert.
Die Juravorstadt wurde während den Löscharbeiten für mehrere Stunden komplett gesperrt. Es wurde eine Brandwache eingerichtet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.