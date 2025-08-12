The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Mehrfamilienhaus in Biel nach Brand unbewohnbar

Keystone-SDA

Am Montagabend ist in Biel an der Juravorstadt ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Eine Wohnung brannte komplett aus, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Verletzte gab es keine.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung im ersten Obergeschoss bereits in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr Biel konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen, wie die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung schrieb.

Drei Personen wurden vor Ort vorsorglich von einem Ambulanzteam untersucht. Das Feuer und der Rauch beschädigte sämtliche Wohnungen des Hauses. Sie sind derzeit unbewohnbar, wie es weiter hiess. Für alle Bewohnerinnen und Bewohner wurde eine alternative Unterkunft organisiert.

Die Juravorstadt wurde während den Löscharbeiten für mehrere Stunden komplett gesperrt. Es wurde eine Brandwache eingerichtet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft