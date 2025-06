Mehrfamilienhaus in Schmerikon SG in Brand

Keystone-SDA

In der Nacht zum Mittwoch ist es in Schmerikon SG nach Angaben der Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

(Keystone-SDA) Wie Kantonspolizei St.Gallen am frühen Mittwochmorgen mitteilte, hat die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen kurz vor Mitternacht von Anwohnern die Meldung von einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstrasse erhalten. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, hat der Dachstock schon in Vollbrand gestanden, so die Polizei. Insgesamt sechs Bewohner aus vier Wohnungen konnten rechtzeitig gerettet werden. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst begutachtet und waren unverletzt.

Kantonspolizei: Brandursache bisher unklar

Mehrere regionale Feuerwehren mit insgesamt rund 75 Angehörigen waren im Einsatz. Sie mussten Teile des Dachs abbrechen, um den Brand vollständig löschen zu können. Nach Angaben der Polizei sind immer noch Nachlöscharbeiten im Gange. Es entstand Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken. Die Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen mit der Brandursachenermittlung beauftragt.