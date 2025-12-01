Melania Trump präsentiert Weihnachtsdeko im Weissen Haus

Keystone-SDA

Mehr als 50 Weihnachtsbäume, gut 200 Meter an Girlanden und fast 55 Kilogramm an Lebkuchen: First Lady Melania Trump hat das Weisse Haus für die kommenden Feiertage festlich schmücken lassen. Thema des diesjährigen Weihnachtsfestes sei "Zuhause ist, wo das Herz ist", teilte die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump auf X mit.

(Keystone-SDA) Dass Melania Trump so viele Bäume aufstellen lässt, ist keine Neuheit. Bereits in Trumps erster Amtszeit hatte die First Lady Medienberichten zufolge Dutzende ins Weisse Haus beordert. Zu Weihnachten 2020 sollen es gut 60 Stück gewesen sein. Die frühere First Lady und Ehefrau von Ex-Präsident Joe Biden, Jill Biden, hatte Berichten zufolge im vergangenen Jahr das Weisse Haus gar mit mehr als 80 Bäumen dekoriert.

Die Tradition, dem festlichen Schmuck ein Motto zu geben, geht laut dem Geschichtsverband des Weissen Hauses auf Jackie Kennedy zurück. Während schon Jahrzehnte zuvor Bäume und Kränze als Schmuck der Öffentlichkeit präsentiert wurden, hatte sie 1959 mit Dekoration rund um Peter Tschaikowskys «Der Nussknacker» erstmals einen besonderen Aufhänger ausgerufen.