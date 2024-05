Mensch stirbt bei Kanonen-Detonation an Prozession in Raron VS

Keystone-SDA 1 Minute (Keystone-SDA) Bei der Fronleichnamsprozession in Raron VS ist am Donnerstag ein Mensch bei einer Detonation eines Kanonenschusses ums Leben gekommen. Weitere Personen kamen laut der Kantonspolizei Wallis nicht zu Schaden. Zum tödlichen Unfall sei es gegen 13.00 Uhr an der Fronleichnamsprozession gekommen, bestätigte Polizeisprecher Stève Léger entsprechende Medienberichte. Er sprach gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA von “einem ganz schlimmen Vorfall”. Es sei eine Person in den Unfall involviert gewesen, die dabei leider ums Leben gekommen sei, sagte er. Zum Alter oder dem Geschlecht der Person wollte der Sprecher keine Angaben machen. Die Staatsanwaltschaft habe in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Ermittlungen aufgenommen, um die Ursachen und Umstände des Unfalls zu klären. An Fronleichnam, einem der bedeutenden katholischen Feiertage, werden gemäss einer alten Tradition in vielen katholischen Orten Kanonenschüsse abgefeuert.