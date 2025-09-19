The Swiss voice in the world since 1935
Menschenkette gegen blockierte Radwege in Mailand

Keystone-SDA

Mit einer Menschenkette haben mehrere Hundert Radfahrer in der norditalienischen Grossstadt Mailand gegen zugeparkte Radwege protestiert.

(Keystone-SDA) Die Radler stellten sich auf einer Strasse im Zentrum entlang der Markierung auf, die die Fahrbahn für Autos und Radweg voneinander abgrenzt. Der Protest richtete sich insbesondere dagegen, dass Autofahrer ihre Fahrzeuge auf Radwegen stehen lassen – meist, um kurze Besorgungen zu machen, manchmal aber auch für längere Zeit. Zudem sorgt immer wieder für Ärger, dass die in Italien weit verbreiteten Motorroller auf Radwegen unterwegs sind.

Nach offiziellen Angaben hat Mailand insgesamt mehr als 180 Kilometer Radwege. In anderen italienischen Städten sind es deutlich weniger. Die Protestaktion war nach kurzer Zeit wieder vorbei.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

