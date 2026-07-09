Merz: Einigung mit USA auf Kauf von Tomahawk-Marschflugkörpern

Keystone-SDA

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Deutschland hat sich mit den USA beim Nato-Gipfel in Ankara auf den Kauf von Mittelstreckenwaffen des Typs Tomahawk geeinigt. Das sagte der deutsche Kanzler Friedrich Merz bei einer Regierungserklärung im Bundestag in Berlin.

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