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Merz: Einigung mit USA auf Kauf von Tomahawk-Marschflugkörpern

Keystone-SDA

Deutschland hat sich mit den USA beim Nato-Gipfel in Ankara auf den Kauf von Mittelstreckenwaffen des Typs Tomahawk geeinigt. Das sagte der deutsche Kanzler Friedrich Merz bei einer Regierungserklärung im Bundestag in Berlin.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

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