Merz: Einigung mit USA auf Kauf von Tomahawk-Marschflugkörpern
Deutschland hat sich mit den USA beim Nato-Gipfel in Ankara auf den Kauf von Mittelstreckenwaffen des Typs Tomahawk geeinigt. Das sagte der deutsche Kanzler Friedrich Merz bei einer Regierungserklärung im Bundestag in Berlin.
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