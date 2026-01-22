Merz in Davos: Sind in Phase der Grossmachtpolitik

Keystone-SDA

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz hat die Europäer aufgerufen, sich schnell auf die veränderten politischen Machtverhältnisse in der Welt einzustellen.

(Keystone-SDA) Russlands Angriff auf die Ukraine habe eine neue Ära eingeleitet, die aber über diesen Aggressionskrieg hinaus und viel weiter gehe, sagte Merz beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

China habe es in die Reihen der Grossmächte geschafft. Die USA würden in ihrer Vormachtrolle herausgefordert und veränderten ihre Aussen- und Sicherheitspolitik drastisch.

«Wir sind eine Zeit der Grossmachtpolitik eingetreten», sagte Merz. «Die neue Welt der grossen Mächte ist auf Macht, Stärke und – wenn nötig – auch Gewalt («force») gegründet. Sie ist kein kuscheliger Ort», sagte der Christdemokrat. Diese Situation sei kein unveränderliches Schicksal, machte Merz deutlich. «Um zu bestehen, müssen wir uns mit einer harschen Realität auseinandersetzen und den Kurs mit klarem Realismus bestimmen.»