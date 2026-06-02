Merz zu Sicherheitsrat: «Alles in unserer Kraft Stehende getan»

Keystone-SDA

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz hofft auf eine Zustimmung für die Kandidatur Deutschlands für den UN-Sicherheitsrat.

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(Keystone-SDA) Merz sagte nach einem Treffen mit Ungarns neuem Ministerpräsidenten Peter Magyar in Berlin: «Wir haben alles in unserer Kraft Stehende getan, auch der Bundesaussenminister, auch ich persönlich, viele Kabinettskollegen, um es möglich zu machen, dass wir die Zustimmung der Generalversammlung der Vereinten Nationen bekommen.»

Deutschland kandidiert für die Jahre 2027 und 2028 für einen Sitz im Sicherheitsrat der Weltorganisation. Dem Land steht eine Kampfabstimmung bevor, weil auch Österreich und Portugal in den Rat wollen, der Gruppe «Westeuropäische und andere Staaten» aber nur zwei freie Sitze zustehen.

«Wir haben die Zustimmung von vielen Staaten der Welt bekommen», sagte Merz. Er sei sehr dankbar, dass Ungarn dazugehöre. «Wir werden auch von vielen europäischen und nichteuropäischen Staaten unterstützt.» Magyar sagte, Ungarn unterstütze die Kandidatur Deutschlands.