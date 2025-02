Messe an alter Wirkungsstätte: Argentinier beten für Papst

Keystone-SDA

Zahlreiche Gläubige haben bei einer Messe unter freiem Himmel in Buenos Aires für den erkrankten Papst Franziskus gebetet. "Auf diesem Platz ist der Papst als Kardinal Bergoglio auf die Ausgegrenzten und die Leidenden zugegangen", sagte der Erzbischof von Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, bei dem Gottesdienst auf der Plaza Constitución im Zentrum der argentinischen Hauptstadt. "Auf diesem Platz war seine prophetische Stimme immer zu hören, die Ausgrenzung und Ungerechtigkeit anprangerte."

(Keystone-SDA) Papst Franziskus wird seit eineinhalb Wochen wegen einer beidseitigen Lungenentzündung in einem Krankenhaus in Rom behandelt. Die Ärzte beschreiben den Gesundheitszustand des katholischen Kirchenoberhauptes als kritisch. Vor seiner Wahl zum Papst war Jorge Mario Bergoglio – so Franziskus› bürgerlicher Name – Erzbischof von Buenos Aires. Mit seinen 88 Jahren ist Franziskus inzwischen der zweitälteste Papst der Geschichte.

«Ich bete für die Genesung von Papst Franziskus. Wir hoffen, dass es ihm bald besser geht und er zu uns kommt», sagte eine Frau namens Graciela, die zu der Messe unter freiem Himmel gekommen war. Uselina aus dem Elendsviertel Villa 21 sagte: «Bergoglio ist immer gekommen und hat mit uns Mate-Tee getrunken. Er hat viel für uns getan. Wir beten für ihn.»