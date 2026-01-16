Messehalle 3 in Basel soll einer Wohnüberbauung weichen

Der Kanton Basel-Stadt plant auf dem Areal der heutigen Messehalle 3 im Kleinbasel eine Wohnüberbauung zu errichten. Darin sollen ab 2031 unter anderem 170 preisgünstige Wohnungen entstehen, wie das Finanzdepartement am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Vorgesehen sind vor allem grosse, familienfreundliche Wohnungen, die durch einen geringen Anteil an kleinen Wohnungen ergänzt werden, wie es heisst. Zudem sollen ein Doppelkindergarten, eine Tagesstruktur, ein Waldhof, Gewerberäume sowie 200 Parkplätze für Mietende und das Quartier entstehen.

Zur Realisierung muss die Messehalle 3, die noch bis 2028 von den Basler Verkehrsbetrieben (BVB) als Garage genutzt wird, entfernt werden. Ein an der Ecke Riehenring und Maulbeerstrasse stehender Glasbau bleibt hingegen erhalten, wie Jonathan Koellreuter, Leiter Portfolio-Management bei Immobilien Basel-Stadt, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Ebenfalls entfernt wird laut Koellreuter die Brücke zwischen der Messehalle 3 und dem Musical Theater über der Feldbergstrasse. Wiederverwendet werden hingegen Bauteile der Messehalle und der BVB-Garage Rank, wie in der Mitteilung steht.

Das Siegerprojekt «Im Wandel» stammt aus der Feder der Arbeitsgemeinschaft von Clauss Kahl Merz Atelier für Architektur und Städtebau und Truwant+Rodet, wie das Finanzdepartement weiter schreibt. Überzeugt habe den Kanton etwa die ressourcenschonende Bauweise.