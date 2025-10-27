Metall Zug erhält Konsortialkredit für Tech Cluster Zug

Die Industriegruppe Metall Zug hat eine Vereinbarung zu einem Konsortialkredit abgeschlossen. Der Kreditvertrag über 220 Millionen Franken dient der Weiterentwicklung des Technologieclusters Zug (TCZ).

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Konsortialkredit ist hypothekarisch besichert, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Er läuft über vier Jahre, kann aber auch um ein Jahr verlängert werden. Ausserdem enthält er eine Erhöhungsoption um 50 Millionen Franken.

Mit der voranschreitenden Entwicklung des TCZ habe der Finanzierungsbedarf der Gruppe in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen, heisst es zur Begründung für den Kredit. Er dient der Refinanzierung der bestehenden Bankdarlehen sowie zur Sicherstellung der Finanzierung der anstehenden Immobilienprojekte.

Der Konsortialkredit wurde der Metall Zug Gruppe und ihrer Tochtergesellschaft Urban Assets Zug von einem Bankenkonsortium unter der Federführung der Zürcher Kantonalbank gewährt.

Die Metall Zug betreibt den TCZ auf einem Industrieareal in Zug Nord als Innovationsstandort für das Unternehmen.