Michael Elsener zu Entscheidungen, Entschuldigungen und Ehrlichkeit

Keystone-SDA

Als Politologe findet Comedian Michael Elsener sogar das Stimmcouvert lustig. Comedy und Politik stehen laut Elsener denn auch in keinem Widerspruch.

1 Minute

(Keystone-SDA) Um eine gute Entscheidung zu treffen, vertraut der Schweizer Comedian und Politologe auf seine Intuition und folgt nicht blind seinem «Steinzeithirn». «Gute Entscheidung!», so heisst auch sein neues Comedy-Programm.

Trotzdem: Welcher politischen Partei er die Stimme gibt, das will der Comedian im Interview mit dem «Tagesanzeiger» nicht offenlegen. Nur so viel verriet der 40-Jährige: Bei Wahlen lege er Wert auf Ehrlichkeit und weniger auf Floskeln.

«Man soll seine Haltung auch ändern dürfen und Fehler machen dürfen», meinte Elsener zudem. Das gelte für die Comedy ebenso wie für die Politik. Comedy sei stets eine Gratwanderung. Dabei habe er gelernt, Fehler einzugestehen. Dazu gehöre auch, sich im Zweifelsfall für einen verletzenden Witz zu entschuldigen.