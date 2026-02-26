Michel Houellebecq an den diesjährigen Eventi Letterari in Ascona

Keystone-SDA

Michel Houellebecq wird das diesjährige Literaturfestival "Eventi Letterari" auf dem Monte Verità ob Ascona beschliessen. In seinen Büchern halle das diesjährige Motto "Dance Me to the End of Love" wider.

(Keystone-SDA) Der umstrittene Romancier und Dichter wird im Zentrum der Abschlussveranstaltung des Festivals am 29. März auf dem Monte Verità stehen, wie die Verantwortlichen am Donnerstag mitteilten.

Houellebecq habe in den vergangenen dreissig Jahren ein Werk geschaffen, das Debatten auslöse und die westliche Gesellschaft «radikal hinterfrage», hiess es im Communiqué weiter. Die Bücher des 70-Jährigen erzählten von Menschen, die von Sehnsucht, Einsamkeit und Konkurrenzdenken durchzogen seien und dabei jede Geschichte in «eine Diagnose der Gegenwart» verwandelten.

Die 14. Ausgabe der Eventi Letterari vom 26. bis 29. März 2026 widmet sich unter dem Motto «Dance Me to the End of Love» den Themen Tanz, Erotik, Liebe und Tod. Neben Michel Houellebecq werden zum Literaturfestival unter anderem auch die israelische Soziologin Eva Illouz und der Berner Autor Lukas Bärfuss erwartet.