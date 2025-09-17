The Swiss voice in the world since 1935
Michelle Halbheer tritt als Co-Präsidentin der Zürcher Mitte zurück

Keystone-SDA

Die Mitte-Partei im Kanton Zürich wird künftig von Tina Deplazes allein präsidiert. Die bisherige Co-Präsidentin Michelle Halbheer gibt die Funktion wegen "anhaltender gesundheitlicher Probleme" ab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Es falle ihr nicht leicht, das Amt niederzulegen. Die Freude an der politischen Arbeit sei noch lange nicht erschöpft, teilte die 26-Jährige in ihrem Rücktrittsschreiben mit. Zurzeit fehle ihr aber die Kraft, die nötige öffentliche Präsenz als Co-Präsidentin wahrzunehmen.

Die Mitte bedauert den Rücktritt in einer Mitteilung «ausserordentlich», äussert jedoch grosses Verständnis. «Für uns ist klar, dass Gesundheit erste Priorität hat.» Sie hoffe, Halbheer zu einem späteren Zeitpunkt wieder aktiv in der Politik begrüssen zu dürfen, so die künftige Präsidentin Deplazes. Halbheer und Deplazes hatten die Parteileitung am 17. April 2024 gemeinsam übernommen.

