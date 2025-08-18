The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Michelle Yeoh verrät Geheimnis ihrer Beziehung zu Jean Todt

Keystone-SDA

Schauspielerin Michelle Yeoh spricht dankbar über ihren Mann, den früheren Formel-1-Teamchef Jean Todt. "Wir sagen, jeder Tag sollte ein Fest sein. Warum warten wir auf einen besonderen Tag?", sagte die Oscar-Preisträgerin ("Everything Everywhere All At Once", "Wicked") dem "People"-Magazin über das Geheimnis ihrer Ehe.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Sie fühle sich gesegnet mit ihrem Mann, denn Todt unterstütze sie in ihrer Karriere: «Ich liebe meine Arbeit. Das ist meine Leidenschaft. Er sagt nie, dass ich viel Zeit ohne ihn verbringe, was manchmal der Fall ist. Er ist sehr verständnisvoll.»

Yeoh (63) und Todt (79) heirateten vor zwei Jahren in Genf – nach 19 Jahren Verlobung. Kennengelernt hatte sich das Paar 2004 in Shanghai, nicht einmal zwei Monate später machte der Franzose Michelle Yeoh einen Antrag. Zu ihrem Hochzeitstag im Juli veröffentlichte sie ein Foto von dem Paar, händchenhaltend in Paris.

Sie beschreibt Todt als einen Romantiker. Er zähle nicht die Jahre, sondern die gemeinsamen Tage. «Und wenn ich wirklich frage, nennt er mir auch die Stunden und Minuten.»

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
9 Likes
10 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft