Microsoft stellt KI-Assistenten für Industrie-Einsatz vor

Keystone-SDA

Microsoft präsentiert neuartige virtuelle Assistenten mit Künstlicher Intelligenz für den breiten Einsatz in der Industrie. Einer davon ist der "Factory Operations Agent", der Abläufe in der Fabrikhalle optimieren soll.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Lösung ermögliche es etwa den Arbeitskräften, die Daten ihrer Maschinen durch Abfragen in natürlicher Sprache zu analysieren, hiess es an der am Montag beginnenden Industriemesse in Hannover. Verantwortliche Manager würden in die Lage versetzt, damit Fertigungsprozesse zu optimieren. Mit dem KI-Assistenten sei es unter anderem auch möglich, einfacher als zuvor Fehlerquellen zu identifizieren und Probleme zu beheben.

Agnes Heftberger, Geschäftsführerin von Microsoft Deutschland, sagte am Montag der Nachrichtenagentur DPA, KI sei aus der Test- und Experimentierphase raus und werde jetzt grossflächig in der Industrie eingesetzt. Man dürfe bei der Einführung der KI nicht zaudern, sonst falle man im internationalen Wettbewerb zurück. «Wir müssen die Datenschätze für KI nutzbar machen.»

Die Industrie sei das Herz der Wirtschaft. «Wenn es durch KI stark und gesund schlägt, dann wird das auch die Gesamtwirtschaft beflügeln.»

Fast jedes zweite Unternehmen nutzt KI in der Produktion

Nach einer repräsentativen Befragung des Digitalverbands Bitkom setzen bereits 42 Prozent der deutschen Industrieunternehmen KI in der Produktion ein, ein weiteres Drittel (35 Prozent) hat entsprechende Planungen. Dabei geht es etwa um die Überwachung von Maschinen, die Steuerung von Robotern und Fahrzeugen oder die Optimierung des Energieverbrauchs: Die Umfrage wurde unter 552 Industrieunternehmen des verarbeitenden Gewerbes ab 100 Beschäftigten in Deutschland durchgeführt.

Dabei waren sich 8 von 10 Unternehmen (82 Prozent) einig, dass der Einsatz Künstlicher Intelligenz entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie sein werde. Knapp die Hälfte (46 Prozent) sieht allerdings die Gefahr, dass die deutsche Industrie die KI-Revolution verschläft.

Microsoft ist neben Google, Meta und Amazon einer der führenden Anbieter von KI-Systemen weltweit, auch weil Microsoft-CEO Satya Nadella frühzeitig Milliarden in eine umfassende Kooperation mit dem kalifornischen KI-Start-up OpenAI und den dort entwickelten Chatroboter ChatGPT investiert hat.