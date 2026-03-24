Migros Ostschweiz weist höheren Gewinn aus

Die Migros Ostschweiz hat im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 2,4 Milliarden Franken erzielt. Bereinigt um den Wegfall der Fachmarkt-Umsätze entspricht dies einer Steigerung um 1,5 Prozent.

1 Minute

(Keystone-SDA) 2024 erzielte die Migros Ostschweiz bei einem Umsatz von insgesamt 2,48 Milliarden Franken einen Gewinn von 60 Millionen Franken. 2025 lag der Jahresgewinn bei 68 Millionen Franken.

Dieser Anstieg sei im Wesentlichen auf Sondereffekte wegen des Ausstiegs aus dem Fachmarktgeschäft zurückzuführen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Die 124 Ostschweizer Supermärkte sowie die acht Migros-teo-Standorte erreichten im letzten Jahr einen Umsatz von 2,0 Milliarden Franken. Das sind 0,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Gastronomie-Umsätze mit den Migros-Restaurants, den Betrieben der Gemeinschaftsgastronomie sowie den Catering Services beliefen sich auf 133 Millionen Franken und lagen auf Vorjahresniveau. Bei den Freizeitanlagen gab es ein Umsatzplus von 4 Prozent. Bei den Klubschulen sei es wegen «rückläufiger Sprach-Integrationskurse» zu einem Umsatzrückgang von rund 7 Prozent gekommen.

Wegen der Aufgabe der Fachmärkte im letzten Jahr beschäftigt die Migros Ostschweiz weniger Personal: Am 31. Dezember 2025 waren es 8373 Mitarbeitende, im Vorjahr lag die Zahl bei 8979 Personen.