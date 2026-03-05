Milliarden-Investition: Google eröffnet KI-Zentrum in Berlin

Der US-Technologiekonzern Google hat in Berlin ein Zentrum für Künstliche Intelligenz eröffnet. Das neue "Google AI Center" ist Bestandteil eines Investitionsprogramms von 5,5 Milliarden Euro, mit dem der Konzern bis 2029 seine Infrastruktur in Deutschland ausbaut.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Das Zentrum soll weiterhin eine vertiefte Zusammenarbeit mit Vertretern der Wissenschaft und der Politik fördern. Im Berliner Ortsteil Mitte bündelt Google künftig Teams von Google Deepmind, Google Research und Google Cloud unter einem Dach. Das Zentrum umfasst nun auch einen «AI-Demo-Space» zur Präsentation neuester KI-Technologien.

Flankiert wird die Eröffnung von neuen Kooperationen: Gemeinsam mit der Technischen Universität München (TUM) und der wissenschaftlichen Einrichtung Helmholtz Munich sollen verantwortungsvolle KI-Anwendungen für Medizin und Forschung – etwa in der Einzelzellforschung – entwickelt werden.

Hohes wirtschaftliches Potenzial der KI

Google verwies zur Eröffnung des KI-Zentrums auf das enorme wirtschaftliche Potenzial der Künstlichen Intelligenz. Eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag von Google zeige, dass der flächendeckende Einsatz generativer KI bis zum Jahr 2034 in Deutschland eine zusätzliche Bruttowertschöpfung von rund 440 Milliarden Euro pro Jahr generieren könnte.

Google wird über die kommenden vier Jahre 5,5 Milliarden Euro in den Standort Deutschland investieren. Das grösste Investitionsprogramm des Internetriesen für Deutschland umfasst neben dem neuen KI-Zentrum in Berlin auch den Bau eines neuen Rechenzentrums in der hessischen Stadt Dietzenbach. Ausserdem sollen die Google-Standorte in München und Frankfurt ausgebaut werden.