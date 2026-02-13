Millionen-Entschädigung nach Busunglück in Venedig

Keystone-SDA

Nach einem Busunglück mit 22 Todesopfern in Venedig haben Hinterbliebene eine Millionen-Entschädigung erhalten. Insgesamt seien von einer Versicherung an elf Familien 7 Millionen Euro (6,4 Millionen Franken) ausgezahlt worden, teilte das italienische Unternehmen Giesse als deren Vertreterin mit.

(Keystone-SDA) Die Firma kümmert sich um die aussergerichtliche Begleichung von Schadensersatzansprüchen. Der Bus war im Oktober 2023 von einer vielbefahrenen Brücke in die Tiefe gestürzt.

Im Dezember hatte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen sieben Beschäftigte der Stadt eingestellt, denen fahrlässige Tötung zur Last gelegt worden war.