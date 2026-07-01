Millionen für Milibach in Brienz nehmen Kommissionshürde

Keystone-SDA

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Die Bau- und Verkehrskommission des Grossen Rates hat einem unüblichen Vorgehen beim Hochwasserschutz am Milibach in Brienz zugestimmt. Der Grosse Rat soll einen Millionenkredit sprechen, noch bevor der definitive Wasserbauplan und der Kostenvoranschlag vorliegen.

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(Keystone-SDA) Die vorberatende Kommission erachtet das Vorgehen als gerechtfertigt, wie sie in einer Mitteilung vom Mittwoch schrieb. Mit dem vorgezogenen Geld des Kantons sollen die Projektierungsarbeiten und der frühzeitige Landerwerb ohne Verzögerung vorangetrieben werden.

Die Schwellenkorporation Brienz ist mit einem Liquiditätsengpass konfrontiert. Das Parlament soll deshalb einen Verpflichtungskredit von maximal 12,75 Millionen Franken für die Projektierung und den Landerwerb bewilligen.

Die bevorzugte Variante «Brienz West» sieht vor, den Milibach westlich zu verlegen. Dafür sind Anpassungen am Geschiebesammler sowie der Erwerb einzelner Grundstücke und Gebäude notwendig. Der definitive Kantonsbeitrag wird vom Regierungsrat festgelegt, sobald die detaillierten Projektgrundlagen vorliegen.

Das beschleunigte Verfahren wurde im Kanton Bern in der Vergangenheit nach aussergewöhnlichen Ereignissen bereits angewendet, zum Beispiel nach dem Lawinenwinter 1999 und nach dem Hochwasser 2005. Bei dem verheerenden Unwetter im August 2024 in Brienz entstanden massive Schäden.