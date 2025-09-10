Millionenkredit für Sanierung und Ersatzneubau des Kunstmuseums
Der Grosse Rat hat am Mittwoch für die Erweiterung des Kunstmuseums Bern einen Projektierungskredit von 15,7 Millionen Franken ausgesprochen. Das Siegerprojekt beinhaltet die Sanierung des Stettlerbaus und die Erstellung eines Ersatzneubaus für den Atelier-5-Bau.
(Keystone-SDA) Mit 91 Ja- zu 44 Nein-Stimmen bei 16 Enthaltungen stimmten die Mitglieder des Grossen Rates dem Kreditgeschäft zu. Das Siegerprojekt beinhaltet auch die Sanierung des Gebäudes an der Hodlerstrasse 6, die für den Verkehr offen bleibt.
«Das Kunstmuseum Bern beherbergt eine der wichtigsten Kunstsammlungen schweizweit und ist auch von internationalem Interesse», sagte SP-Grossrätin Ursula Marti. «Der Kanton Bern steht in der Pflicht, seine Liegenschaften nicht verrotten zu lassen», so Brigitte Hilty Haller von den Grünen.
Der Hauptkritikpunkt betraf die Finanzierung. Die heutigen Kosten seien laut Reto Zbinden von der SVP bereits deutlich höher als in der Machbarkeitsstudie. Er störte sich auch daran, dass der Kanton die Hauptkosten tragen soll und sich die Stadt Bern nicht daran beteilige.