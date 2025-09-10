The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Millionenkredit für Sanierung und Ersatzneubau des Kunstmuseums

Keystone-SDA

Der Grosse Rat hat am Mittwoch für die Erweiterung des Kunstmuseums Bern einen Projektierungskredit von 15,7 Millionen Franken ausgesprochen. Das Siegerprojekt beinhaltet die Sanierung des Stettlerbaus und die Erstellung eines Ersatzneubaus für den Atelier-5-Bau.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit 91 Ja- zu 44 Nein-Stimmen bei 16 Enthaltungen stimmten die Mitglieder des Grossen Rates dem Kreditgeschäft zu. Das Siegerprojekt beinhaltet auch die Sanierung des Gebäudes an der Hodlerstrasse 6, die für den Verkehr offen bleibt.

«Das Kunstmuseum Bern beherbergt eine der wichtigsten Kunstsammlungen schweizweit und ist auch von internationalem Interesse», sagte SP-Grossrätin Ursula Marti. «Der Kanton Bern steht in der Pflicht, seine Liegenschaften nicht verrotten zu lassen», so Brigitte Hilty Haller von den Grünen.

Der Hauptkritikpunkt betraf die Finanzierung. Die heutigen Kosten seien laut Reto Zbinden von der SVP bereits deutlich höher als in der Machbarkeitsstudie. Er störte sich auch daran, dass der Kanton die Hauptkosten tragen soll und sich die Stadt Bern nicht daran beteilige.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft