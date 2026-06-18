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Minderjähriger Rollerfahrer flüchtet in Belp vor der Polizei

Keystone-SDA

Ein minderjähriger Rollerfahrer hat sich am Mittwochabend in Belp einer Polizeikontrolle entzogen. Nach einer Verfolgungsfahrt konnte die Polizei den Fahrer anhalten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Polizeipatrouille beabsichtigte kurz vor 21.45 Uhr am Allmendweg, den Lenker zu kontrollieren, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte. Der Fahrer missachtete jedoch das Anhaltesignal und fuhr davon.

Die Patrouille nahm daraufhin mit Blaulicht und Sirene die Verfolgung auf. Die Flucht führte über mehrere Strassenabschnitte, bis der Rollerfahrer im Bereich des Eisselwegs gestoppt werden konnte.

Bei der Aktion wurde niemand verletzt. Der Jugendliche muss sich nun wegen verschiedener Delikte vor der Jugendanwaltschaft verantworten.

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