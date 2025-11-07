Mindestens 3 Tote bei Einsturz in südkoreanischem Kraftwerk

Keystone-SDA

Beim Einsturz eines Kesselturms in einem Wärmekraftwerk im südkoreanischen Ulsan sind mindestens drei Menschen gestorben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zwei weitere Personen, die zwar bereits lokalisiert werden konnten, sich jedoch nach wie vor unter den Trümmern befinden, sind laut Angaben der Behörden vermutlich ebenfalls tot, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap. Zwei vermisste Personen werden noch gesucht.

Der etwa 60 Meter hohe Kesselturm kollabierte am Donnerstag im Zuge von Abrissarbeiten. Zuvor hatten laut Yonhap Bauarbeiter mehrere Stahlstützen des Gebäudes durchgetrennt, um die geplante Sprengung zu erleichtern. Der Turm wurde bereits 2021 nach vier Jahrzehnten Betrieb stillgelegt.