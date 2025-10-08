Mindestens drei Tote in russischer Grenzregion Belgorod

Keystone-SDA

In der russischen Grenzregion Belgorod sind örtlichen Behörden zufolge mindestens drei Menschen durch ukrainische Angriffe getötet worden. Die Siedlung Maslowa Pristan sei mit Raketen beschossen worden.

(Keystone-SDA) Das schrieb der Gouverneur des Gebiets, Wjatscheslaw Gladkow, bei Telegram. Neun weitere Personen wurden demnach verletzt. Eine soziale Einrichtung sei teilweise zerstört worden.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Morgen mit, 53 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet abgewehrt zu haben – 28 davon über der Region Belgorod.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie immer häufiger auch das russische Hinterland an. Die Schäden und Opferzahlen durch die russische Invasion sind um ein Vielfaches grösser als auf russischer Seite durch Gegenangriffe der Ukraine.