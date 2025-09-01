The Swiss voice in the world since 1935
Mirjam Dürst Stucki wird neue Oberländer Kreisoberingenieurin

Keystone-SDA

Die 42-jährige Mirjam Dürst Stucki wird neue Kreisoberingenieurin der Region Berner Oberland. Sie tritt Anfang September 2026 die Nachfolge von Markus Wyss an, der in Pension geht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dürst Stucki ist Geologin und arbeitet bereits im Oberingenieurkreis Berner Oberland. Sie ist Bereichsleiterin Unterhalt Kantonsstrassen und Projektleiterin im Naturgefahrenbereich, wie die bernische Bau- und Verkehrsdirektion am Montag mitteilte.

Diese Lösung ermögliche in den kommenden Monaten einen optimalen Übergang der Leitung, heisst es in der Mitteilung weiter. Markus Wyss wurde 1999 Kreisoberingenieur der Region Berner Oberland. Auf den damals 38-jährigen wartete als erstes die Aufarbeitung des Lawinenwinters 1999 und des nachfolgenden Hochwassers.

Der Kanton Bern zählt vier Oberingenieurkreise. Sie sind zuständig für die Planung, das Management und die Kontrolle von Projekten im Strassen- und Wasserbau.

