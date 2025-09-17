Mit 165 Stundenkilometer auf Urner Alpenpass unterwegs
Bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Kantonspolizei Uri auf der Gotthard-, Furka- und Oberalppassstrasse war ein Fahrer mit 165 km/h unterwegs. Sechs Fahrzeuglenkende wurden angezeigt, teilte die Urner Kantonspolizei am Mittwoch mit.
(Keystone-SDA) Im Rahmen der Aktion «Feuerstuhl» wurden insgesamt 370 Fahrzeuge überprüft. Auf den kontrollierten Strecken gilt ausserorts eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.
Zwei Fahrer fielen besonders auf: Einer war mit 165 km/h unterwegs, er wird wegen dem Rasertatbestand bei der Staatsanwaltschaft Uri angezeigt. Der andere hatte 129 km/h auf dem Tacho.
Die Aktion «Feuerstuhl» richte sich gezielt gegen Schnellfahrer und Raser auf Alpenpassstrassen und soll die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden erhöhen, so die Kantonspolizei.