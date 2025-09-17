The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Mit 165 Stundenkilometer auf Urner Alpenpass unterwegs

Keystone-SDA

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Kantonspolizei Uri auf der Gotthard-, Furka- und Oberalppassstrasse war ein Fahrer mit 165 km/h unterwegs. Sechs Fahrzeuglenkende wurden angezeigt, teilte die Urner Kantonspolizei am Mittwoch mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im Rahmen der Aktion «Feuerstuhl» wurden insgesamt 370 Fahrzeuge überprüft. Auf den kontrollierten Strecken gilt ausserorts eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Zwei Fahrer fielen besonders auf: Einer war mit 165 km/h unterwegs, er wird wegen dem Rasertatbestand bei der Staatsanwaltschaft Uri angezeigt. Der andere hatte 129 km/h auf dem Tacho.

Die Aktion «Feuerstuhl» richte sich gezielt gegen Schnellfahrer und Raser auf Alpenpassstrassen und soll die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden erhöhen, so die Kantonspolizei.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft