Mit Töff in Abschrankung geprallt – Person verlässt Unfallstelle

Keystone-SDA

In Chur ist in der Nacht auf Samstag ein Motorrad in eine Baustellenabschrankung auf der Deutschen Strasse geprallt. Die fahrende Person verliess daraufhin den Unfallort, wie die Stadtpolizei Chur mitteilte.

(Keystone-SDA) Eine jüngere Frau habe laut den Angaben eines Buschauffeurs kurz nach Mitternacht beobachtet, wie das Motorrad aus Richtung Trimmis kommend in die Abschrankung fuhr. Am Unfallort stellte die Polizei eine Motorradverschalung einer Yamaha, mutmasslich des Modells FJR1300 mit zahlreichen Werbeaufklebern, sicher. An der Abschrankung sei Sachschaden entstanden.

Die Polizei sucht die Motorradlenkerin oder der Motorradlenker, die erwähnte Frau, die beim Bahnhof Chur auf die Buslinie 1 umgestiegen sei, sowie weitere Personen, die Beobachtungen gemacht haben.