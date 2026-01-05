Mitarbeiter der Müllabfuhr wird in Willisau von Lastwagen erfasst

Keystone-SDA

In Willisau LU ist am Samstag ein Mann bei einem Arbeitsunfall verletzt worden. Die Rega brachte ihn mit "unbestimmten Verletzungen" in ein Spital.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Luzerner Polizei am Samstagmorgen, kurz nach 9 Uhr, im Quartier «Bleuen» in Willisau. Ein Mitarbeiter der Kehrichtabfuhr rutschte auf dem schneebedeckten Boden hinter einem rückwärtsfahrenden Entsorgungslastwagen aus und wurde von diesem erfasst, wie es im Communiqué am Montag hiess.

Laut der Polizei hätten Arbeitskollegen den Verletzten geborgen und betreut. Anschliessend wurde der Mann in ein Spital geflogen.