Mitarbeiter des Gefängnisses Pöschwies wegen Schmuggels verhaftet

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat einen Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf verhaftet. Zuvor habe es Hinweise auf Schmuggel unerlaubter Waren gegeben.

veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann wurde am Montag verhaftet, wie das Zürcher Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung am Donnerstag mitteilte. Das Zwangsmassnahmengericht habe Untersuchungshaft für ihn angeordnet. Weitere Auskünfte könne das Amt mit «Rücksicht auf das laufende Verfahren» nicht geben.

