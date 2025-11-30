Mitte gewinnt Einwohnerratswahl in Windisch AG – SVP verliert

Die Mitte hat die Einwohnerratswahl in Windisch AG gewonnen. Sie eroberte einen Sitz hinzu, während die SVP einen Sitz verlor. Die SP bleibt mit Abstand stärkste Partei im Gemeindeparlament.

(Keystone-SDA) Die Wahlbeteiligung betrug 43,3 Prozent, wie die Gemeindekanzlei von Windisch bei Brugg am Sonntag mitteilte. Der 40 Mitglieder zählende Einwohnerrat setzt sich in den kommenden vier Jahren wie folgt zusammen: SP 12 (-), FDP 8 (-), SVP 5 (-1), Grüne 5 (-), Grünliberale 3 (-), Mitte 4 (+1) und EVP 3 (-).