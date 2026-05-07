Mitte-Grossrätin Herren darf Legislatur im Berner Rathaus eröffnen

Keystone-SDA

Anita Herren (Mitte) wird am 1. Juni als Alterspräsidentin die neue Legislatur des bernischen Grossen Rats eröffnen. Das gab Grossratspräsidentin Edith Siegenthaler (SP) am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekannt.

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(Keystone-SDA) Die 60-jährige Herren wohnt in Rosshäusern (Gemeinde Mühleberg). Die Pflegefachfrau und Bäuerin gehört dem Kantonsparlament seit 2010 an.

Gemäss Geschäftsordnung wird die konstituierende Sitzung des Grossen Rats jeweils durch «das älteste der anwesenden amtsältesten Ratsmitglieder» eröffnet. Anita Herren wird auch die erste Rede der neuen Legislatur halten dürfen.

Danach wird das neue Ratspräsidium gewählt. «Höchste Bernerin» wird aller Voraussicht nach die bisherige erste Vizepräsidentin Anne Speiser-Niess (SVP/Zweisimmen).