Mitte-Kantonsräte verlangen Auskunft über Geschäftslage der Olma

Keystone-SDA

"Ist die Olma auf nachhaltigem Genesungskurs?" Dies wollen drei Kantonsräte der Mitte in einem Vorstoss wissen. Es geht unter anderem um den Stand des Aktienkapitals. Die Olma Messen erklären, man sei auf Kurs und verweisen auf das "Effizienzprogramm" von 2024.

(Keystone-SDA) Als Teil des Sanierungspakets hätten die Olma Messen eine Kapitalerhöhung um 20 Millionen Franken angekündigt, schrieben die drei Mitte-Kantonsräte Andreas Broger, Patrick Dürr und Adrian Gmür in ihrem Vorstoss.

Vor der Debatte im November 2022 über die Unterstützung des Kantons sei der vorberatenden Kommission erklärt worden, dass die geplante Kapitalerhöhung über 20 Millionen Franken «ein Minimalpfad» sei, den man erreichen müsse. Ein Mitarbeiter des beigezogenen Beratungsunternehmens PwC habe damals festgehalten, «es hat hier keine Reserven oder Luft drin».

Die drei Parlamentarier fragen nun die Regierung, wie der aktuelle Stand bei der Aktienzeichnung ist und ob bekannt sei, wie eine allfällige Finanzierungslücke gedeckt werden soll.

«Gab es in den letzten zwölf Monaten Diskussionen über eine mögliche Unterstützung seitens des Kantons, finanziell oder in Sachleistungen?», lautet eine weitere Frage. Weiter wollen die Mitte-Kantonsräte wissen, ob die Regierung über den Bericht der PwC zur Olma informieren werde. «Wenn nein, warum nicht?»

Effizienzprogramm als Kompensation

Von der Olma Messen St. Gallen AG heisst es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, der Stand der Kapitalerhöhung liege aktuell «bei über 14 Millionen Franken». Bereits im Sommer 2024 habe sich bei der Akquisition von Aktienkapital eine Sättigung abgezeichnet.

Deshalb sei im Herbst 2024 ein breit abgestütztes Effizienzprogramm mit verschiedenen Massnahmen lanciert worden. Dazu gehören ein Abbau von zehn Stellen oder auch Massnahmen wie Kostenreduktionen bei den Zulieferern. Geplante Investitionen sowie diverse Projekte in der Unternehmensentwicklung wurden gestoppt.

Das Effizienzprogramm kompensiere die fehlenden Mittel aus der Kapitalerhöhung, teilten die Olma Messen mit. Es zeige die gewünschte Wirkung. Das Unternehmen sei «heute operativ auf Kurs».