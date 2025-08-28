The Swiss voice in the world since 1935
Mitte-Kantonsrätin Bernadette Rüttimann tritt zurück

Keystone-SDA

Die Mitte-Kantonsrätin Bernadette Rüttimann tritt per 8. September aus dem Luzerner Kantonsrat zurück. Ihre Nachfolge wird Christian Meister, Ortsparteipräsident und Emmer Einwohnerrat, antreten, wie die Partei am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 43-jährige Drogist werde am zweiten Tag der Session im September vereidigt, schrieb die Mitte des Kantons Luzern. Meister sei Mitglied der kantonalen Parteileitung und Leiter der Wahlkampagne für die Wahlen 2027.

Rüttimann tritt laut ihrer Partei aus beruflichen Gründen aus dem Kantonsparlament zurück. Sie wolle sich künftig noch vertiefter als Finanzchefin des Luzerner Sinfonieorchesters sowie für private Projekte engagieren. Sie sei 2019 erstmals für den Wahlkreis Hochdorf in die Legislative des Kantons gewählt worden.

