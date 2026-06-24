Mitte-Kantonsrat Mathias Bachmann ist höchster Schwyzer

Keystone-SDA

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Der neue Präsident des Kantonsrats Schwyz heisst Mathias Bachmann. Das Parlament wählte den Mitte-Politiker an der Sitzung vom Mittwoch zum Nachfolger von Dominik Zehnder (FDP).

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(Keystone-SDA) Als einziger offizieller Kandidat schaffte Bachmann die Wahl mit 92 zu einer Stimme. Der 45-jährige Merlischacher ist bereits seit 2012 Mitglied des Kantonsrats und war im vergangenen Amtsjahr Vizepräsident des Rates. Er ist ausgebildeter Primar- und Berufsschullehrer und unterrichtet heute an der Gewerbeschule in Zug. Ausserdem ist er mit einer eigenen Firma in der Immobilienverwaltung tätig.

«Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern…»: Bachmann zitierte in seiner ersten Ansprache als Kantonsratspräsident den Rütlischwur aus Schillers «Wilhelm Tell». Auch wenn das Zitat der Dichtung und nicht der historischen Überlieferung entstammt, sei dieser Satz in den Urkantonen gelebt worden. Bachmann betonte das gemeinschaftliche «Wir», das den Grundstein für die heutige Schweiz gelegt habe.

Im Kantonsrat sollen Vertrauen und Verlässlichkeit die Basis bilden, um konstruktiv zusammenzuarbeiten. Die gemeinsame Arbeit an politischen Lösungen bilde ein Gegengewicht zu den «krankhaften Narzissten und selbstverliebten Autokraten», die auf Kosten der Gemeinschaft Politik machten. Stattdessen sollen die Mitglieder des Kantonsrats zusammen Verantwortung tragen und die Zukunft gestalten.

Der abtretende Präsident Dominik Zehnder (FDP) verabschiedete sich zugleich auch als Kantonsrat. Er trat nach 14 Jahren im Rat zurück.