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Mitte will mit Kutter zu den Zürcher Regierungsratswahlen antreten

Keystone-SDA

Die Zürcher Mittepartei will mit Philipp Kutter zu den Regierungsratswahlen 2027 antreten. Der Nationalrat und früherer Stadtpräsident von Wädenswil soll den Sitz der nicht mehr antretenden Silvia Steiner verteidigen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Findungskommission der Partei präsentierte Kutter als Kandidaten am Montagnachmittag an einer Medienkonferenz. Den definitiven Entscheid über die Nomination Kutters fällt die Partei an einer Delegiertenversammlung am 1. Juli.

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