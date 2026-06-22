Mitte will mit Kutter zu den Zürcher Regierungsratswahlen antreten

Keystone-SDA

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Die Zürcher Mittepartei will mit Philipp Kutter zu den Regierungsratswahlen 2027 antreten. Der Nationalrat und früherer Stadtpräsident von Wädenswil soll den Sitz der nicht mehr antretenden Silvia Steiner verteidigen.

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(Keystone-SDA) Die Findungskommission der Partei präsentierte Kutter als Kandidaten am Montagnachmittag an einer Medienkonferenz. Den definitiven Entscheid über die Nomination Kutters fällt die Partei an einer Delegiertenversammlung am 1. Juli.