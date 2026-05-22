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Mobiliar Genossenschaft wählt Ex-Armeechef Süssli in Verwaltungsrat

Keystone-SDA

Thomas Süssli ist neu Mitglied des Verwaltungsrats der Mobiliar Genossenschaft. Die Delegiertenversammlung hat den früheren Schweizer Armeechef am Freitag in das Gremium gewählt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Süssli folgt in dem Amt auf Irene Kaufmann, die aufgrund der Amtszeitbeschränkung aus dem Gremium ausscheidet, wie die Versicherungsgruppe gleichentags mitteilte. Die Delegierten bestätigten die weiteren zur Wiederwahl anstehenden Verwaltungsräte in ihrem Amt. Insgesamt gehören dem Verwaltungsrat der Mobiliar Genossenschaft 26 Personen an – 13 Frauen und 13 Männer.

Im April war bereits bekannt geworden, dass Süssli im Verwaltungsrat der liechtensteinischen Privatbank Kaiser Partner Einsitz nimmt. Der ehemalige Armeechef hat ausserdem politische Ambitionen: So will er im Herbst 2027 als FDP-Vertreter für einen Nationalratssitz im Kanton Luzern antreten, wie er in den Medien erklärte.

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