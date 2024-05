Mohammed Rassulof erhält Spezialpreis in Cannes

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Der iranische Regisseur Mohammed Rassulof ist bei den Filmfestspielen Cannes am Samstagabend mit einem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet worden. Der 1972 geborene Filmemacher flüchtete vor kurzer Zeit aus dem Iran, wo er zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden war. Es war lange unklar, ob er zum Filmfest kommt.

Sein Film “The Seed of the Sacred Fig” erzählt von den Protesten im Iran nach dem Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini im September 2022. Die Lage im Land wird anhand der Spannungen in einer Familie erzählt.