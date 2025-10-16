Mohrhaldenstrasse in Riehen BS erhält Namenserklärung

Keystone-SDA

Wie bereits in Basel erhalten auch die Strassenschilder in Riehen Namenserläuterungen. Unter anderem soll erklärt werden, was es mit dem Namen Mohrhaldenstrasse auf sich hat, wie die Gemeinde am Donnerstag bekanntgab.

(Keystone-SDA) In einem ersten Schritt sollen 15 Strassenschilder ausgetauscht und mit einer kommentierten Version versehen werden. Dies hat der Riehener Gemeinderat auf Grundlage der Empfehlung der gemeinderätlichen Nomenklaturkommission beschlossen.

Die Mohrhaldenstrasse erhält den Hinweis, dass hier früher eine Weide für Mutterschweine lag, die altsprachlich «Mohren» hiessen, wie die Gemeinde schreibt. An der Wettsteinstrasse wird künftig zu lesen sein, dass sie nach dem Landvogt Johann Rudolf Wettstein (1594-1666) benannt ist.

Beim Ursula-Hebel-Wegli wird ergänzt, dass es sich um die Mutter des Dichters Johann Peter Hebel. In einer zweiten Etappe sollen weitere 28 Strassenschilder mit kurzen Hinweisen versehen werden, wie es weiter heisst.

Basel begann bereits im Jahr 2017 damit, solche Kurzerklärungen auf Strassenschildern einzuführen. Auslöser war ein parlamentarischer Vorstoss von 2008 des heutigen Gesundheitsdirektors Lukas Engelberger.