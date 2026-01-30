Mona Vetsch fühlte sich auf dem Land fehl am Platz

TV-Moderatorin Mona Vetsch war kein typisches Mädchen vom Land: "Ich war ein Totalausfall als Bauerntochter", sagte die 50-Jährige. "Für nichts zu gebrauchen."

(Keystone-SDA) Stets habe sie das diffuse Gefühl gehabt, «nicht hierher zu gehören». Rüben putzen oder Äpfel auflesen empfand sie als störende Ablenkung von dem, was sie lieber tat: Musik hören und Bücher lesen, wie das Newsportal des «Tages-Anzeigers» berichtet.

Lange bevor sie zur Schule gegangen sei, habe sie sich das Lesen selbst beigebracht. Bis heute sei Stephen King einer der besten Autoren für sie. Sie habe Bücher verschlungen, um andere Welten zu entdecken.

Sie hörte Musik auf der Suche nach dem Unbekannten, dem,»was weh tut», dem «Düsteren, Kaputten, Harten». Musik und Bücher seien für sie der Kompass ihres Aufwachsens gewesen. «Ich habe eine destruktive Seite», so Vetsch weiter. Sie mache sich schnell Sorgen, «neige zu dunklen Fantasien. Das war immer da. Aber ich habe schon vor langer Zeit gelernt, es nicht zu unterdrücken, sondern auszuleben.»

«Wie ich ausgesehen habe, die Musik, die ich gehört habe, die Leute, mit denen ich rumgezogen bin – das war Horror für meine Eltern. Für mich aber war es gut. Ich habe mich distanziert. Bin radikal abgebogen. Und habe mir so eine eigene Welt erobert», sagte die ehemalige Goth, also «Grufti».