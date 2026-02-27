Morettis Anwälte wollen für die Wahrheit kämpfen

Keystone-SDA

Die drei Anwälte des Ehepaars Moretti haben sich diese Woche zum zweiten Mal seit der Brandkatastrophe zum Fall Crans-Montana geäussert. Die Verteidiger sprachen mit der Zeitung "Le Nouvelliste" über ihren "Kampf für die Wahrheit".

1 Minute

(Keystone-SDA) Fast zwei Monate nach den Ereignissen in der Bar «Le Constellation» kontaktierten Yaël Hayat, Nicola Meier und Patrick Michod das Walliser Medium, um das Interview zu organisieren. Ziel sei es, «eine Reihe von Unwahrheiten richtigzustellen, ohne den Inhalt der Akte offenzulegen».

Die Verteidiger prangerten dabei Indiskretionen an, die dazu beitrügen, «bestimmte Lügen zu schüren». Sie versicherten, dass sie nie auch nur einen einzigen Aspekt der Ermittlungen weitergegeben hätten, obwohl sie «viele» hätten, die zum Vorteil der Morettis wären.

Es sei nun an der Zeit, «für die Wahrheit zu kämpfen». Die wichtigste Wahrheit, die laut den Anwälten wiederhergestellt werden muss, ist, dass das Drama am Neujahrstag ein «Unfall» war, denn niemand «wollte diese Tragödie».