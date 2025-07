Moskau: Schäden durch Drohnen und Probleme im Flugverkehr

Keystone-SDA

Die Ukraine hat mit neuen Drohnenangriffen auf Moskau als Antwort auf Russlands Angriffskrieg massive Verkehrsbehinderungen auf den vier Flughäfen der russischen Hauptstadt ausgelöst. Im Stadtbezirk Selenograd wurden durch die Drohnenschläge zudem zahlreiche Hochhäuser beschädigt; Autos gerieten in Brand, wie auf Bildern zu sehen war, die Anwohner in sozialen Netzwerken veröffentlichten. Die Behörden in Selenograd bestätigten das; demnach gingen auch viele Scheiben zu Bruch.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Bewohner veröffentlichten auch Fotos ihrer verwüsteten Wohnungen, wie im Telegram-Kanal «chp_Zelenograd» zu sehen war. Bürgermeister Sergej Sobjanin räumte Schäden ein, sie seien aber nicht schwer – und würden beseitigt. Wie in der Nacht meldete Sobjanin auch am Vormittag immer wieder den Abschuss ukrainischer Drohnen, die Kurs auf Moskau genommen hätten. Die Zahl stieg auf über 20 bis zur Mittagszeit.

Umleitungen und Verspätungen im Flugverkehr

Die russische Luftfahrtbehörde Rosawiazija meldete Einschränkungen auf den vier Hauptstadtflughäfen Scheremetjewo, Wnukowo, Domodedowo und Schukowski. Weil Starts und Landungen dort wegen der Drohnengefahr zeitweise nicht möglich waren, wurden ankommende Flüge auf andere Flughäfen umgeleitet, darunter nach St. Petersburg.

Rosawiazija-Sprecher Artjom Korenjako, der selbst betroffen war, bat die Passagiere um Verständnis und Geduld. «Wie viele befinde ich mich jetzt schon mehrere Stunden im Flugzeug», sagte er in einem Videoclip von seinem Sitz aus. Aber die Flugsicherheit habe Priorität. Wegen Drohnenalarm kommt es immer wieder zu Flugausfällen und Verspätungen. Fluggesellschaften klagen mitten in den Schulferien, in denen viel Betrieb, über massive finanzielle Verluste.

Auch Russland griff die Ukraine wieder mit Drohnen an

Die Ukraine, die ihre Drohnenproduktion massiv ausbaut, will mit ihren Gegenangriffen den Krieg auch nach Russland zurücktragen. Russland selbst griff die Ukraine auch in der Nacht zum Sonntag wieder mit Dutzenden Drohnen an. Die ukrainische Luftverteidigung gab ihre Zahl mit 57 an, deutlich weniger als am Vortag. 18 dieser unbemannten Flugobjekte seien abgeschossen worden. Es habe auch viele Einschläge gegeben. Zu Schäden machte die Flugabwehr keine Angaben.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.