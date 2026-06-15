Motorrad erfasst Frau in Glashütten AG am Strassenrand

Bei einem Motorradunfall in Glashütten sind am Sonntag ein 20-jähriger Motorradfahrer und eine 19-jährige Frau am Strassenrand verletzt worden. Beide mussten mit einem Helikopter in ein Spital geflogen werden.

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Laut der Aargauer Kantonspolizei verlor der Töfffahrer am Sonntagmittag im Bowald auf der Strecke zwischen Roggwil und Glashütten die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Das Motorrad schlitterte an den Strassenrand und prallte dort gegen eine Frau sowie mehrere Fahrzeuge. Dabei entstand zudem erheblicher Sachschaden. Die Strasse zwischen Glashütten und Roggwil blieb bis am Abend gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.

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