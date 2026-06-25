Motorradfahrer auf A1 bei St. Gallen lebensbedrohlich verletzt

Keystone-SDA

Teilen

Auf der Autobahn A1, auf dem Abschnitt zwischen St.Gallen-Winkeln und St. Fiden, haben sich am Donnerstagnachmittag drei Verkehrsunfälle ereignet. Dabei wurde ein 55-jähriger Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zunächst kam es zu zwei Unfällen mit je zwei beteiligten Fahrzeugen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Abend schrieb. Im darauf entstandenen Rückstau kam es zu dem Unfall, bei dem ein Motorrad und einem Auto beteiligt waren.