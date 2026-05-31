Motorradfahrer bei Überholmanöver in Reichenburg SZ verletzt

Keystone-SDA

Ein 25-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei Reichenburg SZ bei einem Überholmanöver gestürzt und hat sich dabei erheblich verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital, wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Mann fuhr um 16.35 Uhr auf der Speerstrasse von Benken in Richtung Reichenburg. Unmittelbar vor der Verzweigung «Unter Hirschlen» setzte er zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an.

Zur gleichen Zeit bog ein 21-jähriger Traktorfahrer nach links ab. Der Motorradlenker leitete daraufhin eine Vollbremsung ein und kam dadurch zu Fall.