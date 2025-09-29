Motorradfahrer bei Selbstunfall im Zürcher Oberland schwer verletzt
Ein Motorradfahrer hat sich am Montagnachmittag zwischen Schalchen und Hermatswil im Zürcher Oberland bei einem Selbstunfall schwere Verletzungen zugezogen.
(Keystone-SDA) In einer Rechtskurve fuhr der 32-Jährige aus zunächst nicht geklärten Gründen geradeaus ins Wiesland und stürzte, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden.