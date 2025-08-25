The Swiss voice in the world since 1935
Motorradfahrer bei Unfall in Altbüron LU schwer verletzt

Am Sonntagmittag ist ein Motorradfahrer in Altbüron LU in eine Leitplanke geprallt und hat sich dabei erheblich verletzt. Er musste ins Spital eingeliefert werden, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Motorradfahrer war von Altbüron in Richtung Ebersecken unterwegs. Auf der Strasse geriet er laut Mitteilung ins Rutschen und prallte in der Folge gegen die Leitplanke.

Er wurde durch den Retttungsdienst vor Ort medizinisch versorgt und anschliessend ins Spital gebracht. Im Einsatz stand auch die Feuerwehr Grossdietwil-Altbüron.

